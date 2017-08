Netanyahu warnt vor Einfluss Teherans im Nahen Osten

Der Iran versuche u.a. Syrien zu kontrollieren - © APA (AFP)

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat vor dem wachsendem Einfluss des Irans im Nahen Osten gewarnt. Teheran versuche in der Region “das Vakuum zu füllen, dass durch die Niederlage von Daesch (Islamischer Staat) entstanden ist”, sagte Netanyahu am Mittwoch bei einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Sotschi. Der Iran strebe den Ausbau seiner Präsenz im Bürgerkriegsland Syrien an.