Netanyahu: US-Botschaft innerhalb eines Jahres in Jerusalem

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erwartet nach eigener Aussage, dass die US-Botschaft spätestens Anfang nächsten Jahres in Jerusalem eröffnen wird. "Ich bin zuversichtlich, dass sie deutlich schneller umziehen wird, als die Leute denken, innerhalb eines Jahres von heute an", sagte Netanyahu nach einem Bericht der "Times of Israel".

Der Regierungschef befindet sich aktuell auf einem Staatsbesuch in Indien. Einer seiner Sprecher bestätigte Netanyahus Aussage am Mittwoch.

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Dezember in einem historischen Alleingang Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt. Damals kündigte er auch die Verlegung der amerikanischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem an. Vertreter der US-Regierung machten allerdings deutlich, dass dies noch mindestens drei Jahre dauern werde. Ein Grund dafür seien strikte Sicherheitsbestimmungen. Aktuell hat die US-Regierung nur ein Konsulat in Jerusalem.

Die Palästinenser hatten die Entscheidung Trumps scharf kritisiert. Es kam zu Unruhen in Israel und dem Westjordanland. Israel beansprucht ganz Jerusalem als seine unteilbare Hauptstadt. Während des Sechstagekrieges 1967 hatte Israel den arabischen Ostteil der Stadt erobert und später annektiert. Dies wurde von der internationalen Gemeinschaft aber nie anerkannt. Die Palästinenser wollen in Ost-Jerusalem die Hauptstadt des eigenen Staates Palästina ausrufen.