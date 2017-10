Netanyahu lieferte sich Schlagabtausch mit der Polizei

Netanyahu weist alle Vorwürfe gegen ihn zurück - © APA (Archiv/AFP)

Angesichts der gegen ihn laufenden Korruptionsermittlungen hat sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit der Polizei einen Schlagabtausch geliefert. Nach Vorwürfen des Regierungschefs, sie habe vertrauliche Informationen an die Medien weitergegeben, reagierte die Polizei am Sonntag in ungewohnter Schärfe.