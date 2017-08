NEOS wechseln auf Plakaten die Perspektive

1.000 Plakate werden in Österreich befestigt - © APA

Die NEOS wechseln bei ihrer ersten Plakatkampagne zur Nationalratswahl die Perspektive. Auf sechs unterschiedlichen Sujets werden Menschen samt deren Anliegen gezeigt – und das in Spiegelschrift. “Wir werden immer die Schuhe der Bürgerinnen und Bürger anhaben”, erklärte Spitzenkandidat Matthias Strolz bei der Präsentation am Mittwoch. Ab Montag werden 1.000 Plakate in Österreich affichiert.