NEOS-Strolz unterstützt die Homo-Ehe: “Auch Jesus hätte mit Ja gestimmt.”

© APA/VOL.AT

Der Untersuchungsausschuss in der Eurofighter-Affäre hat diese Woche gestartet. Norbert Darabos stellte gleich am Anfang klar “korrupt bin i ned”. Der ehemalige Grüne Efgani Dönmez verlässt seine Partei und gibt als Erklärung ab, “die Grünen mutieren immer mehr zur Sekte.” Mehr Polit-Sprüche in unseren Zitaten der Woche.