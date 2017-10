NEOS stellten “Chancenplan” für “saubere” Politik vor

“Die Frage einer sauberen Politik ist auch eine Frage der Fairness gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern”, fasste Meinl-Reisinger ihr Credo eingangs zusammen. Auch Korruption beginne nicht erst mit dem strafrechtlichen Tatbestand, sondern viel früher. Deshalb brauche es schärfere Strafen und jene Politikerhaftung, welche die NEOS im Wahlkampf verstärkt fordern. Als permanenten “Selbstbedienungsladen” bezeichnete Meinl-Reisinger den derzeitigen Zustand der Politik.

Rückendeckung erhalten die NEOS vom einstigen Landesrechnungshof-Direktor Brückner, der laut eigener Aussage die Gelegenheit hatte, “hinter die Kulissen des politischen Handelns zu schauen”. Sein Resümee: “Es mangelt wirklich sehr an Transparenz.” So habe das Land Oberösterreich lange kolportiert, man sei schuldenfrei – was nicht der Fall gewesen sei. “In einer Demokratie ist die Wahrheit der Bevölkerung nicht nur zumutbar, sie hat auch einen Rechtsanspruch”, so Brückner.

Kritik übten Brückner und Meinl-Reisinger auch an der Intransparenz der Parteienfinanzierung, die auf die Hälfte gekürzt werden soll, geht es nach den NEOS. Hier herrsche ein riesiger Graubereich, Transparenz sei “das beste Desinfektionsmittel”, glaubt die Wiener NEOS-Klubobfrau. Auch “Multi-Funktionäre” soll es laut “Chancen-Plan” nicht mehr geben, zudem forderte Brückner eine bessere Einhaltung der Gewaltenteilung, was der “Parteinstaat” derzeit verhindere.

Nicht zuletzt fordern die NEOS weiterhin die Streichung des Amtsgeheimnisses und die Umsetzung der Informationsfreiheit, die Veröffentlichung der Auftragsvergaben auch im unterschwelligen Bereich sowie eine Reduktion der Werbeausgaben der Ministerien um die Hälfte. Auch Whistleblower gehören laut Meinl-Reisinger gesetzlich besser geschützt.

(APA)