NEOS stellen “Chancen-Konto” für Weiterbildung im Beruf vor

In fünf Jahren könnten bis zu 5.000 Euro angespart werden - © APA

Die NEOS lassen im Wahlkampf beim Thema Fortbildung nicht locker. Parteichef und Spitzenkandidat Matthias Strolz präsentierte am Montag in einer Pressekonferenz ein Modell für ein “Chancen-Konto”, mit dem in persönliche Fortbildung investiert werden kann. Innerhalb von fünf Jahren können für diesen Zweck bis zu 5.000 Euro mit Zuschüssen von Unternehmen und Staat angespart werden.