NEOS sehen in Grünberg Fall für ÖVP-Ethikrat

Die NEOS sehen im Fall der neuen ÖVP-Abgeordneten Kira Grünberg einen Fall für den schwarzen Ethikrat. Die ÖVP hat nämlich festgelegt, dass Abgeordnete nur geringfügige Geschenke annehmen dürfen. Grünberg, seit einem Trainingsunfall querschnittgelähmt, hat allerdings ein Auto im Wert von 40.000 Euro angenommen. NEOS-Abgeordneter Nikolaus Scherak fordert nun Benimmregeln für alle Abgeordneten.

Scherak will das nicht gelten lassen. “Unabhängig davon, wann das ausgemacht war: man muss schauen, was man für ein Zeichen setzt”, kritisiert Scherak die Geschenkannahme samt Testimonial der ÖVP-Kollegin für einen Autohersteller. Er will nun die gesetzlichen Bestimmungen nachschärfen und Ethik-Regeln für alle Abgeordneten festschreiben. Dabei beruft sich der NEOS-Abgeordnete auch auf einen Anti-Korruptionsbericht des Europarates vom Februar. Scherak will daher in einer der nächsten Präsidialsitzungen des Nationalrats deponieren, “dass da etwas liegt und wir das abarbeiten müssen”.