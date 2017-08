NEOS schlagen 1.000 Städtepartnerschaften mit Afrika vor

15 Partnerschaften sollen demnach von österreichischen Städten eingegangen werden. Infrage kämen neben Wien auch Klagenfurt oder Villach, aber auch kleinere Städte wie Wolfsberg oder Leoben, heißt es in dem Zeitungsbericht. Die Städte in der EU sollen sich so einen Teil der Aufwendungen für nicht anerkannte Flüchtlinge sparen. Außerdem hoffe man darauf, dass die unmittelbare Zusammenarbeit von Bürgermeistern dazu beitrage, dass die Kommunen in Nordafrika nicht mehr als Fremde angesehen werden.

Im Gegenzug für die Investitionen aus der EU sollen sich die Partnerstädte verpflichten, die abgelehnten Asylbewerber aufzunehmen. Damit die Integration besser gelinge, soll diesen Menschen auch die Möglichkeit gegeben werden, zu arbeiten.

NEOS-Chef Matthias Strolz hatte Mitte Juli mit dem Vorschlag aufhorchen lassen, die EU möge Land in Nordafrika pachten, um dort Aufnahme- und Registrierzentren für Asylverfahren zu errichten. Der “Presse” gegenüber präzisierte die Partei, dass Libyen nicht dafür infrage komme. Vorrangig habe man Marokko und Algerien im Auge, aber auch Ägypten und Tunesien kämen infrage.

(APA)