NEOS plakatieren gegen den “Filz” an

Die letzte Plakatwelle der NEOS rollt an... - © APA

Die NEOS plakatieren in ihrer letzten Welle vor der Nationalratswahl gegen die großen Parteien an. “Österreich braucht Freiheit statt Filz” und “Österreich braucht Tempo statt Taktik” ist ab kommender Woche zu lesen. Zu sehen sind darauf Spitzenkandidat Matthias Strolz, Listenzweite Irmgard Griss sowie Bürger, die sich aus ihrer Perspektive – also in Spiegelschrift – “einmischen” wollen.