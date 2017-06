Schulautonomie: Hammerschmid möchte Abschluss am Dienstag

Strolz befürchtet politische Einflussnahme - © APA (Archiv)

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) möchte die Gespräche zur Schulautonomie zwischen Regierung und Opposition noch am Dienstag beenden. “Ich glaube daran, dass wir heute noch zu einem Abschluss kommen”, erklärte sie am Vormittag. Da die Materie schon am Mittwoch ins Parlament müsse, brauche es nun rasch die finale Einigung. Die Grünen zeigten sich dazu bereit.