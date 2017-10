NEOS mit FDP-Verstärkung am Naschmarkt

FDP und NEOS über Wiener und Frankfurter - © APA

“Jetzt geht’s zur Wurst”: Mit Unterstützung aus Deutschland ist NEOS-Spitzenkandidat Matthias Strolz am Mittwoch durch den Wiener Naschmarkt gezogen. FDP-Chef Christian Lindner durfte dabei nicht nur eine kulinarische Ikone zu sich nehmen, sondern ließ von Strolz auch das Geheimnis lüften, warum Wiener in Österreich Frankfurter heißen: “Zu den eigenen Leuten will man nicht Würstel sagen.”