NEOS: Landwirtschaft und Tierschutz trennen!

NEOS-Matt: "Man kann nicht gleichzeitig auf zwei Hochzeiten tanzen."

Der Tierschutz hat in den letzten Jahren auf Grund der aufgedeckten Missstände – wie beispielsweise die Kälbertransporte ins Ausland – deutlich an Bedeutung gewonnen. Veränderungen bedeuten immer wieder Chancen, so Matt. Daher biete dieser Wechsel auf der Regierungsbank die Möglichkeit, das “umfassende Aufgabengebiet” aufzuteilen.