NEOS-Kultursprecher Schellhorn: “Weg vom Gießkannenprinzip”

Der Gastronom und Hotelier, der sich in der Vergangenheit auch als Mäzen (etwa durch Literaturstipendien in seinem Hotel in Goldegg) und als Veranstalter (“Fest für Thomas Bernhard”) profiliert hat, freut sich auf seine neue Aufgabe, wie er im Gespräch mit der APA erläuterte. Eines seiner wichtigsten Anliegen für die noch laufende Legislaturperiode sei eine Neudiskussion der Kulturförderung sowie die Verbesserung von Strukturen in der Auslandskultur. Beide Bereiche seien in Österreich ein “Fleckerlteppich”. Schellhorn wünscht sich hier Strukturen wie in der Schweiz oder in Deutschland, wo etwa das Goethe-Institut wesentliche Aufgaben der Auslandskultur zentral übernimmt.

“Wir müssen diskutieren, wie wir Kulturpolitik und Förderpolitik zielführender gestalten”, so Schellhorn, der sowohl das “Gießkannenprinzip” in der Kulturförderung kritisiert als auch eine “Parteibuch- oder Klientelpolitik” ortet. Generell sollte man sich die Frage stellen: “Was ist Kultur und Kunst diesem Land wert?” Aus der Tourismusbranche kommend, sieht Schellhorn hier auch die große Rolle von Kultur als Wirtschaftszweig. “Wir werden von allen Seiten bewundernd angeschaut, gleichzeitig schaffen wir es nicht, den Bogen weg vom Fleckerlteppich zu einem Gesamtkonzept wie in anderen Ländern zu schaffen. Wir müssen konzentriert an einem Leitbild arbeiten.” Gebe es ein solches, könne man Vorhaben vorantreiben und auch die Situation von Künstlern verbessern.

Das von Drozda vorgestellte “Weißbuch” begrüßt Schellhorn. “Eine Holding wäre der falsche Schritt gewesen. Es ist ganz wichtig, einen stärkeren Austausch zwischen den Museen zu schaffen und Synergien zu nutzen.” Schellhorn hofft jedenfalls auf eine baldige Umsetzung der neuen Strukturen. Die vielerorts kritisierte Übernahme der Sammlung Essl durch die Albertina findet Schellhorn grundsätzlich gut, eine Zusammenarbeit mit privaten Stiftungen schätze er als “interessant” ein. Dennoch sollten solche Entscheidungen “nicht im Alleingang” fallen, hier komme der durch das “Weißbuch” angestrebte Dialog ins Spiel.

