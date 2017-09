NEOS kritisieren Geheimniskrämerei bei Regierungs-Studien

Viele der Studien bleiben unter Verschluss - © APA

Die Regierung hat in den vergangenen eineinhalb Jahren Studien im Wert von zumindest 13,3 Mio. Euro in Auftrag gegeben. Das geht aus einer Anfrageserie der NEOS hervor. Viele der Papiere bleiben allerdings unter Verschluss, wie NEOS-Vizeklubchef Nikolaus Scherak kritisiert: “Die Ministerien geben Millionen Euro für Studien aus und die Bürger dürfen nicht wissen, was drinnen steht.”