NEOS kandidieren bei NÖ-Wahl landesweit

Die NEOS haben die nötigen Unterstützungserklärungen gesammelt und werden bei der niederösterreichischen Landtagswahl am 28. Jänner 2018 landesweit kandidieren. Als Themenschwerpunkte nannte Spitzenkandidatin Indra Collini am Donnerstag Nachhaltigkeit, etwa auch im Hinblick auf Schulden, sowie Freiheit und Kontrolle. Das Wahlkampfbudget der NEOS beträgt 400.000 Euro.

50 Unterschriften in jedem der 20 Wahlkreise waren für ein landesweites Antreten notwendig. “Wir haben es geschafft”, freute sich Collini. Es werde am 28. Jänner nun in ganz Niederösterreich “eine echte, moderne Alternative zu den alteingesessenen Parteien” am Stimmzettel geben. Insgesamt wurden – u.a. auch in Begleitung von Notaren – 1.343 Unterstützungserklärungen gesammelt. Das sei “keine leichte Aufgabe”, sondern eine “große Hürde” gewesen, sagte die NEOS-Listenerste in St. Pölten.