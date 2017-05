NEOS für Neuwahl oder Expertenkabinett-Minderheitsregierung

Neuwahl könnte "Erleuchtung für dieses Land" bringen - © APA

NEOS-Chef Matthias Strolz sieht neben einer Neuwahl eine weitere Option für die politische Zukunft Österreichs: Ein Expertenkabinett in einer Minderheitsregierung als Übergangslösung. “Der Karren steht nicht nur still, sondern tief im Dreck”, sagte er am Donnerstag zum derzeitigen Zustand der Koalition. Einer vorgezogenen Wahl gegenüber wäre Strolz “sehr aufgeschlossen”.