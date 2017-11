NEOS befürchten Rückschritte bei Kindergärten

Die NEOS befürchten, dass die Kindergärten unter einer schwarz-blauen Regierung "unter die Räder kommen werden".

Ähnlich wie bei den Sozialversicherungen “werden die Landesfürsten den Wildwuchs weiter beibehalten wollen”, sagte Parteichef Matthias Strolz im Gespräch mit der APA am Rande seines Besuchs in Salzburg anlässlich der dort bevorstehenden Bürgermeisterwahl.

“Der Kindergarten ist keine Aufbewahrungsstätte, sondern die allererste Bildungseinrichtung für unsere Kinder. Entsprechend viel Aufmerksamkeit müssen wir diesem Bereich schenken”, so Strolz. Die NEOS fordern einheitliche Öffnungszeiten, einheitliche Schließtage und einheitliche Qualitätsstandards vor allem für die Hilfskräfte in den Kindergärten. Weiters soll es eine Pro-Kopf-Finanzierung plus Sozialindex (spezielle Förderung für Kinder aus bildungsfernen Häusern, Anm.) geben. Es brauche eine soziale Durchmischung, damit keine Kindergarten-Gettos entstehen.