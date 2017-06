NEOS-Abgeordneter Schellhorn sauer auf ÖVP-Chef Kurz

Schellhorn lässt sich Vorgangsweise nicht gefallen - © APA (Archiv)

Der Salzburger Hotelier und NEOS-Abgeordnete Sepp Schellhorn übt heftige Kritik am neuen ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Der Außenminister hatte Mittwochabend in der “ZiB 2” dementiert, dass er versucht habe, NEOS-Politiker, darunter Schellhorn, für die ÖVP zu gewinnen. Schellhorn sei an ihn herangetreten, so Kurz. “Was Kurz behauptet, stimmt definitiv nicht”, sagte Schellhorn nun der “Wiener Zeitung”.