Ein Urteil wird am zweiten Prozesstag erwartet

Ein Urteil wird am zweiten Prozesstag erwartet ©APA (Pfarrhofer)

Ein Urteil wird am zweiten Prozesstag erwartet ©APA (Pfarrhofer)

Neonazi-Prozess in Linz: Fünf Männer vor Gericht

Naziparolen und -lieder im "Parteikeller", eine WhatsApp-Gruppe mit dem Namen "Waffenbrüder" und entsprechendem Inhalt sowie Schießübungen in den Traunauen: Wegen ihrer "Freizeitaktivitäten" haben sich fünf junge Oberösterreicher am Montag vor einem Geschworenengericht in Linz verantworten müssen. Aufgeflogen waren sie durch einen Unfall bei den Waffenübungen. Ihnen drohen ein bis zehn Jahre Haft.

Die fünf Männer im Alter von 21 bis 24 Jahren – alle aus dem Zentralraum, alle in Ausbildung bzw. Arbeit und unbescholten – haben sich von September 2015 bis Mai 2016 im Partykeller des Erstangeklagten getroffen. Es wurde Wasserpfeife geraucht, Alkohol getrunken und politisiert – vor allem über die Flüchtlingskrise, schilderte Staatsanwalt Alfred Schaumüller. Man habe die Lokalität “Parteikeller” genannt, dort mit “Heil Hitler”, “Sieg Heil” oder Hitlergruß gegrüßt, Nazi-Lieder gesungen. Sprüche wie “Verbrennt, ihr Juden” beim Anzünden der Shisha-Kohle würden die “Gesinnung eindeutig zum Ausdruck bringen”, so der Anklagevertreter, der den Männern Verbrechen nach dem Verbotsgesetz und wegen Verstößen nach dem Waffengesetz zur Last legt.

In der WhatsApp-Gruppe der Männer wurden laut Anklage Nazi-Bilder und -Sprüche wie “Sieg Heil auf meine tapferen Kameraden”, Glückwünsche an “unseren Führer” zum Geburtstag oder vom Erstangeklagten verfasste einschlägige Gedichte gepostet. Zum Geburtstag Adolf Hitlers seien vier der Angeklagten zu dessen Geburtshaus nach Braunau gefahren, hätten sich dort beim Hitlergruß fotografiert und die Fotos gepostet, so die Anklage.

Bei den Schießübungen sollen die Männer mit einem doppelläufigen Schrotgewehr und einer Faustfeuerwaffe auf abgelagerten Müll sowie mit Softguns aufeinander geschossen haben – “Air-Soft-Sport” nennt sich diese dem Paintball ähnliche Disziplin, bei der mit kleinen Kunststoffkugeln geschossen wird. Ein Angeklagter soll dabei einen anderen am Auge getroffen und leicht verletzt haben. Weil die Brille zu Bruch ging, kam es zu einem Streit. Der Getroffene erstattete Anzeige und die Ermittlungen kamen ins Rollen.

“Ich wollte cool sein”, sagte der Erstangeklagte, “es war dumm von mir”. Er muss sich zudem auch wegen gefährlicher Drohung verantworten: Er soll mit einer Waffe auf einen seiner Kameraden gezielt und erst wieder aufgehört haben, als ihm ein anderer aus der Gruppe versicherte, dass es sich bei dem Bedrohten “um keinen Asylanten handelt”.

Was genau im “Parteikeller” diskutiert wurde und wieso die jungen Männer braune Inhalte auf WhatsApp gepostet haben, ließ sich – trotz etlicher Fragen des Gerichts – nur schwer eruieren. Die Angeklagten zeigten sich zwar grundsätzlich geständig und reuig, in den Details gaben sie aber auch viele ausweichende Antworten.

Wer die WhatsApp-Gruppe gegründet hat, blieb zunächst aufgrund von Erinnerungslücken lange unklar. Erst als ein Beisitzer beim Durchforsten der Protokolle auf die entsprechende Handynummer stieß, meinte der betroffene Drittangeklagte: “Ja, dann war das so.” Es sei aber nicht nur ums Politisieren gegangen. Worüber sonst noch gesprochen wurde, blieb wieder lange unbeantwortet – schließlich meinte er “wir sind auch Laufen gegangen”.

Warum Nazisprüche und -bilder geschickt worden seien, fragte Staatsanwalt Alfred Schaumüller: “Weil das unsere Gesinnung war zu der Zeit”, antwortete der Drittangeklagte. Ihm sei damals “nicht klargewesen, welche Konsequenzen das hat”.

Der Viertangeklagte sagte zunächst, er habe bei den Nazi-Liedern “höchstwahrscheinlich nicht mitgesungen”. Als der Staatsanwalt erwiderte, dass er von anderen belastet würde, räumte er dann ein, dass es doch möglich sei. Sein Posting anlässlich des bevorstehenden Ausflugs zum Hitler-Geburtshaus – “Was soll ich anziehen? Ein weißes oder ein braunes Österreich-Leibchen oder gleich eine SS-Uniform? Schließlich fahren wir durch des Führers Heimat” – sei nur “Spaß” gewesen.

Der Fünftangeklagte, der jüngste in der Riege der Beschuldigten, ist vorzeitig aus der WhatsApp-Gruppe ausgetreten. “Das war nicht mehr ich”, sagte er, “das war mir zu radikal”. Zuvor habe er aber auch Dinge gepostet wie “Ja, Hitler und böse, die Welt weiß gar nichts, 70 Jahre Propaganda von den Siegern, die nicht mal wahr ist”. Seine Rechtfertigung: Er habe “halt dazugehören” wollen, “ich hab’ mitgemacht”.

Am Nachmittag soll unter anderem ein Ermittler als Zeuge gehört werden. Ein Urteil ist noch am Montag zu erwarten.