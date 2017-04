Nenzing holt in Rankweil Punkt

Keine Spur von Verunsicherung nach den letzten beiden Niederlagen. Von Beginn an war Nenzing aktiver und wurde schon nach 6 Minuten belohnt. Andrej Dursun überraschte den Torhüter mit einem Schuss von der Strafraumgrenze und das 1 : 0 war perfekt. Nenzing beherrschte auch in der Folge das Geschehen und hatte durch Dominik Fessler und Dario Müller 2 weitere tolle Chancen. Leider schlossen beide zu überhastet ab und so blieb es beim knappen Vorsprung für den FCN. Rankweil fand überhaupt nicht ins Spiel und musste froh sein, dass es nur mit einem 0 : 1 in die Pause ging

Nach dem Seitenwechsel drehte sich aber das Spiel Richtung Heimmannschaft.