Nenzing: Alko-Lenker fährt in Gegenverkehr

Ein 25-Jähriger geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem Auto zusammen.

Ein 25-jähriger Pkw-Lenker fuhr am 26.01.2018 um 04.40 Uhr auf der L 190 von Frastanz kommend in Richtung Nenzing. Höhe Straßenkilometer 16,8 (Galinawald) geriet er in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw, welcher von einem 47-jährigen Mann gelenkt wurde. Beide Pkw-Lenker sowie eine Mitfahrerin im Pkw des 47-Jährigen zogen sich Verletzungen noch unbestimmten Grades zu.