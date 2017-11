„Nelson-Messe“ zum Patrozinium

Mit einem Festgottesdienst feiert die Pfarre St. Martin am kommenden Sonntag ihr Patrozinium.

Dornbirn. Am kommenden Sonntag, 12. November 2017, feiert die Pfarre St. Martin in Dornbirn ihr Patrozinium. Beim Festgottesdienst um 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin kommt aus diesem Anlass die „Nelson-Messe“ für Soli, Chor und Orchester von Joseph Haydn (1732 – 1809) zur Aufführung. Unter der Leitung von Rudolf Berchtel wirken mit: Birgit Plankel, Sopran; Ingrid Zumtobel-Amann, Alt; David Burgstaller, Tenor; Johannes Schwendinger, Bass; Julia Rüf, Orgel; Kirchenchor St. Martin-Dornbirn und ein Ad-hoc-Orchester.