Neil-Simon-Komödie im Waldviertler Hoftheater

Im Waldviertler Hoftheater in Pürbach feiert am Donnerstag die Komödie “Der letzte der feurigen Liebhaber” von Neil Simon Premiere. Der Broadwayklassiker “verbreitet 70er-Jahre Flair und ist eine großartige Komödie mit brillanten Dialogen und unglaublich witziger Situationskomik”, verspricht Intendant Moritz Hierländer in einer Aussendung. Bei der Eigenproduktion führt Hanspeter Horner Regie.