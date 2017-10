“Negerbad” in Friedrichshafen: Namensänderung längst überfällig?

Bei Google ist das Bad unter der Bezeichnung "Negerbad" zu finden. - © Googlemaps

In Friedrichshafen gibt es in Manzell einen schönen Naturstrand am deutschen Bodenseeufer, der im Volksmund “Negerbad” genannt wird. Dieser Name erhitzte immer wieder Gemüter und sorgte für Diskussionen. Kritiker sind nämlich davon überzeugt, dass dieser Name den Rassismus befördert.