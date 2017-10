“Negerbad” in Friedrichshafen: Google löscht Namen

Ein Nutzer hatte im Portagl “Sag´s doch” in Friedrichshafen dazu aufgerufen, den Namen abzuschaffen und damit eine hitzige Debatte im Internet ausgelöst. Die Stadt Friedrichshafen erwies sich als falscher Ansprechpartner, wurde das Bad offiziell ja als “Freizeitgelände Manzell” betitelt. Die Stadt stellte allerdings einen Änderungsantrag an Google, damit der Name dort geändert würde.

Mit Erfolg wie sich jetzt zeigt. Denn der Name “Negerbad” wird auf der Karte zum “Freizeitgelände Manzell” nicht mehr angezeigt.