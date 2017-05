Neffe stach 52-Jähriger in Wien in den Hals

Der 59-Jährige war zu Besuch in der Wohnung seiner Tante in der Billrothstraße, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. Die beiden gerieten kurz vor 10.00 Uhr aus noch unbekannter Ursache in Streit. Als der Neffe zustach, war auch der Ehemann der Verletzten in der Wohnung, jedoch in einem anderen Raum. Der 77-Jährige hörte seine Frau aufschreien, als er ins Zimmer rannte, war der 59-Jährige bereits geflüchtet, die Frau hielt sich die blutende Wunde am Hals, gab der Ehemann gegenüber der Polizei an.

(APA)