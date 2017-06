Neff-Preise an Franzmeier, Eder, Locher und Sabitzer

Für die Produktion “Alles Walzer, alles brennt” wurde Christine Eder für die “Beste Regieleistung” geehrt. Zum besten Schauspieler wählte die Jury Günter Franzmeier, der bereits 2008 die damals noch Karl-Skraup-Preis genannte Auszeichnung sowie 2015 einen Dorothea-Neff-Preis erhalten hat. In dieser Saison wurden seine Leistungen in “Klein Zaches – Operation Zinnober”, “Mittelschichtblues”, “Nathan der Weise” sowie in “Medea” gekürt. Die “beste Nachwuchsleistung” erbrachte Kaspar Locher, seit 2015 Ensemblemitglied am Volkstheater.

Mit dem heuer erstmals verliehenen Spezialpreis, der Vermittlungsarbeit und grenzüberschreitende Theaterarbeit prämiert, wurde das Kollektiv “Die Schweigende Mehrheit” ausgezeichnet, das in Kooperation mit dem Volkstheater und den Wiener Festwochen “Traiskirchen. Das Musical” am 9. Juni zur Uraufführung bringt. Der durch eine Zuschauerabstimmung ermittelte Publikumsliebling in der Saison 2016/17 ist Claudia Sabitzer, heuer in der Bezirke-Produktion “Mittelschichtblues” ebenso wie in “Rechnitz (Der Würgeengel)”, “Nathan der Weise” und “Klein Zaches – Operation Zinnober” zu erleben. 2013 wurde sie bereits mit dem Dorothea-Neff-Preis als Beste Schauspielerin ausgezeichnet. Im Rahmen der Preisverleihung wurde auch der “Mitten im Leben”-Preis der BAWAG P.S.K. für herausragendes humanitäres Engagement an den Verein “ich bin aktiv” – Lebensbegleitung von Menschen mit Behinderung verliehen.

(APA)