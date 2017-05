NBA-Rekordmeister Boston vor Einzug ins Conference-Finale

Noch ein Sieg, dann geht es gegen Cleveland - © APA (AFP/GETTY)

Die Boston Celtics stehen vor dem Einzug ins Eastern-Conference-Finale der National Basketball Association (NBA), in dem bereits Titelverteidiger Cleveland wartet. Der NBA-Rekordchampion (17 Titel) feierte am Mittwochabend einen 123:101-Heimsieg über die Washington Wizards. Damit führt Boston in der “best of seven”-Serie nun 3:2. Spiel sechs findet am Freitag (Ortszeit) in Washington D.C. statt.