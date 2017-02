Nazischmierereien an Kindergarten in Wolfurt

Am vergangenen Samstag verständigte der Sicherheitsdienst der Hofsteiggemeinde die Polizei. Der Grund: Vandalen brachten Nazischmierereien an der Fassade des Kindergarten in Rickenbach an.

Am Wochenende trieben Vandalen ihr Unwesen in Wolfurt. Mit grüner und schwarzer Farbe beschmierten unbekannte Täter den Kindergarten in Rickenbach. So zieren jetzt mehrere Mittelfinger und Hakenkreuze die Fassade des Kindergartens. VOL.AT/Madlener © VOL.AT/Madlener Wiederholungstäter? Der Sicherheitsdienst der Hofsteiggemeinde wurde auf die Schmierereien aufmerksam. Sie verständigten am Samstag sofort die Polizei. Diese hat nun mit den Ermittlungen begonnen. Bereits zuvor wurden andere Hausfassaden in der Gegend mit grüner Farbe beschmiert. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass es sich dabei um die selben Täter handeln könnte.