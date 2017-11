Nazis in Amerika: „Wolfenstein 2: The New Colossus“ im Test

Die Mutter aller Ego-Shooter ist zurück und der Ländle Gamer checkt, ob der angezählte Held B.J. Blazkovicz überhaupt noch zum Kämpfen taugt.

game-review

(XB1, PS4, PC) Kaum zwei Monate nach den Geschehnissen des ersten Games kommt nun der bislang schwerste Wolfenstein-Auftrag auf Gamer zu: In das vom Regime kontrollierte Amerika zurückzukehren, um die Anführer des zerschlagenen Widerstands zu vereinen und sich gemeinsam dem Regime entgegenzustellen. Die Reise führt unter anderem in die Kleinstadt Roswell in New Mexico, nach New Orleans oder ins das verwüstete Manhattan. Dabei glänzt „The New Colossus“ mit vielen alten Qualitäten seines Vorgängers – gerade in Sachen Gameplay und Präsentation.