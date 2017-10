“Nazi-Diktion”: FDP-Politiker liest der AfD die Leviten

Die AfD hatte eine Debatte beantragt mit dem Titel „Gefahr für die Demokratie durch zunehmende Missachtung der demokratischen Spielregeln”, woraufhin Rülke eine Brandrede hält. “Die AfD inszeniert sich als Opfer, das ist alles was sie kann”, sagte Rülke.

Pointen mit spitzer Zunge

Mit spitzer Zunge und Pointen hat FDP-Politiker Hans-Ulrich Rülke der AfD die Leviten gelesen. In einer 10-minütige Brandrede hat Rülke den anwesenden AfD-Parteivorsitzenden Jörg Meuthen und dessen Partei auseinander genommen. Vor allem kritisierte Rülke die “Nazi-Diktion” von AfD-Parteimitgliedern wie Björn Höcke. “So etwas verteidigen Sie (Meuthen, Anm.) und halten in ihren Reihen. So lange Sie sich auf ihrer Weltbildscheibe immer weiter nach rechts bewegen, bis sie rechts außen runterfallen, haben Sie jegliches Recht verwirkt andere zu geißeln.”

