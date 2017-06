Naturschönheit Gamperdonatal

Wie hat die Eiszeit das Gamperdonatal geformt, was passierte danach, was sind das für Felswände entlang des Weges in den Nenzinger Himmel, woher kommen die großen Felsbrocken in den Löchera, auf denen die Kinder so gerne spielen? Solchen und ähnlichen Fragen wird bei der Exkursion nachgegangen. Leo de Graaff, der seit 60 Jahren zu diesen Themen forscht, erläutert die Zusammenhänge mit der Geologie und der Eiszeitgeschichte mit dem Heute. Treffpunkt ist um 18 Uhr bei der Mautstelle „Stellfeder“, um telefonische Voranmeldung bei Gemeindearchivar Thomas Gamon (T: 0664/3647100) wird gebeten. Es ist geplant, Fahrgemeinschaften zu bilden.