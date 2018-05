Naturoase Sauwinkel

Bewegte Geschichte eines biologischen Juwels

Altach. Wer heute von Altach durch die „Studa“, wie das Ried in Altach genannt wird, Richtung Sauwinkel wandert, der hört schon aus einiger Entfernung verschiedene Geräusche. Vögel zwitschern, Frösche quaken, Insekten zirpen und auch der Kuckuck macht sich bemerkbar. Für viele ist schon längst in Vergessenheit geraten, wie es noch vor wenigen Jahrzehnten hier ausgesehen hat. Der „Suwinkel“, wie er im Dialekt heißt, war eine illegale aber geduldete Mülldeponie, wie sie in den meisten Gemeinden landauf, landab üblich war. Der Name geht zurück auf die einstige Schweinehaltung. Über die „Saubruggen“ trieben die Bauern ihre Tiere zum gemeinsamen Weideplatz. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde seitens der Firma Kopf dort eine Kiesgewinnungsanlage betrieben und das Gebiet entsprechend ausgebaggert.