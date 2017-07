Naturkreislaufwirtschaft und Initiativenlandkarte

2018 vergeben die Vorarlberger Nachrich­ten wieder den Vorarlberger Klimaschutzpreis an enga­gierte Kindergärtler, Schüler, Gemeinden, Unternehmen, Landwirte und innovative Privatinitiativen, Vereine und Kooperativen, die sich einer enkeltauglichen Zukunft, ei­nem Leben und Wirtschaften im Einklang mit der Natur verschrieben haben.

Bewusstseinswandel

Aktive Menschen und gute Vorbilder gibt es viele. So beschäftigt sich die offene Projektgemeinschaft „Wan­deltreppe“ mit Konsumen­tensolidarität und den Fragen des Kultur-, System- und Be­wusstseinswandels. Ihre The­men sind das gute Leben, Post­wachstum, Transition Town und zukunftsfähige Bildung. Auf ihrer Initiativenlandkarte sind Gemeinschaftsgärten, Landwirtschaftsprojekte, Freiräume und Begegnungs­orte, bewusstes Wirtschaften, verantwortungsvolles Konsu­mieren, gemeinschaftliches Wohnen, nachhaltiges Leben und die Medien zu finden. Klimaneutrales Wirtschaften haben sich bald 100 Vorarlber­ger Unternehmen und Organi­sationen im Rahmen des von Illwerke VKW koordinierten Klimaneutralitätsbündnisses 2025 zur Aufgabe gemacht. Dabei führen die fünf Schritte Messen-Reduzieren-Kompen­sieren-Zertifizieren-Kommu­nizieren zu Klimaneutralität und Klimaschutz.

Alternativen, neue Wege

Die Social Business Genossen­schaft Allmenda hat sich dem Gemein- statt Eigennutz ver­schrieben und zeigt mit zahl­reichen Aktionen und Projek­ten sinnvolle Investitionen ins Gemeinwohl auf, etwa mit der Regionalwährung „Talente“, dem „Schenktag“, dem „greenstart“-Event, Vorträgen wie etwa des Kar­ma-Ökonomen Van Bo Le-Mentzel oder dem neuen gro­ßen Verkaufsplatz für kleine Produzenten „Fachl“ in der Dornbirner Innenstadt, für den sich gerne noch regiona­le Produzenten melden kön­nen. Innovative Ideen und neue Wege werden hier nicht nur angedacht, sondern auch eingeschlagen für eine nach­haltig gesunde gesellschaft­liche Entwicklung. Die freie Lern- und Arbeitsgemein­schaft Bodensee Akademie hat sich nicht nur die gen­technikfreie Bodenseeregion zum Ziel gesetzt, sondern vor allem die Aufklärung in Sachen Leben und Wirtschaf­ten im Einklang mit der Natur durch zahlreiche Vorträge, Info-Veranstaltungen und Praxiskurse in einem umfas­senden Jahresprogramm.

Mit gutem Beispiel voran

Auf Initiative des Verbands Obst- und Gartenkultur Vor­arlberg öffneten sage und schreibe 82 Vorarlberger Gar­tenbesitzer für alle Interes­sierten an zwei Sonntagen im Juni ihre Tore. Die heurigen Tage der offenen Gartentür wurden zum absoluten Re­kord mit mehr als 25.000 Be­suchern. Der Wunsch nach Veränderung ist enorm. Die Menschen wollen raus aus Systemabhängigkeiten, hin­ein in ein selbstbestimmtes und vor allem gesundes Le­ben.

In Obst-, Gemüse-, Schul-, Gemeinschafts-, Wasser- so­wie ganzheitlich nachhalti­gen Permakulturgärten hol­ten sich die Besucher Tipps und Infos, wie man auf jeder noch so kleinen Brachfläche essbare Landschaften entste­hen lassen kann, vom Boden bis zur Frucht, wie man sich durch sinnvolle Gartenarbeit erdet und sich seine Erho­lungsoase für Körper, Geist und Seele schafft. Es geht darum, Ökonomie, Ökologie und Soziales in Harmonie zu bringen für eine enkeltaugli­che Zukunft. Die vielen Ide­en, Innovationen, Initiativen und Projekte sind gefragt, gleich anmelden für den VN-Klimaschutzpreis 2018 auf Klima.vol.at.