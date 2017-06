Naturfreunde auf der Wangspitze

Bludenz/Buchboden. (bra) Die Wanderung durch Täler, Wälder und Almwiesen, vorbei an Bächen und Wasserfällen hätte nicht schöner sein können. Vom Wanderparkplatz in Buchboden wandert die Gruppe das Hutlabachtal entlang hinauf zur Rinderalpe auf 1240 Meter. Von hier aus windet sich der Weg den Berghang hinauf zur verfallenen Wangalpe weiter zum Wangsattel bis zum Gipfelkreuz der Wangspitze (1873m) mit eindrucksvollem 360 Grad-Alpenblick.

Naturschutzgebiet Gadental

Die Wildheit des Biosphärenparks Großes Walsertal erleben die Naturfreunde in seiner ursprünglichsten Form in dem seit 1987 ausgewiesenen Naturschutzgebiet Gadental, durch das sie, vorbei an der Matona Alpe und Gadenalpe, talwärts wandern. Der wildromantische Matonawasserfall ist ein Höhepunkt der Wanderung. Weiter ging es durch das Gadental hinaus nach Bad Rothenbrunnen.

Entschleunigung in Bad Rothenbrunnen

Vor dem Endpunkt der Wanderung in Buchboden, lädt Waltraud Griesser zum Verweilen an einem geschichtsträchtigen Ort ein. Hier stört nichts die Ruhe, kein Auto und kein Mobilfunkempfang. Der beliebte Ausflugsgasthof Bad Rothenbrunnen ist passende Abschluss einer besonderen Wanderung.

