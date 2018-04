Naturbad für Saison gerüstet

Jedes Jahr ist im Naturbad Untere Au vor dem Saisonstart für die Badegäste einiges zu richten. Besonders die Baumpflege fordert die Betreiber heraus, denn auch im Naturbad greift das Eschentriebsterben um sich. Sanierung und Neupflanzung machen viel Arbeit.

FRASTANZ Das landesweit verbreitete Eschensterben verschont auch das Naturbad Untere Au nicht. Damit auch in Zukunft viele Bäume im Naturbad Schatten spenden, wurden Eschen saniert und Eichen, Traubenkirschen und Nussbäume neu gepflanzt.

Eine knifflige Angelegenheit ist die Sanierung befallener Eschen, denn um tote Äste aus dem Kronenbereich zu entfernen, erfordert es ausgebildetes Personal. Dazu rückte im Naturbad Untere Au auch heuer ein vierköpfiges Baumpflegeteam zwei Tage an. Um kranke und tote Äste aus den Eschen auszuschneiden, bedarf es ausgefeilter Technik. Das Baumpflegeteam aus Langen bei Bregenz führt jedes Jahr im Frühling in mehreren Freibädern einschließlich dem Naturbad Untere Au Baumpflegemaßnahmen durch.

Um Totholz aus den Baumkronen zu entfernen, ist meistens die Seilzugangstechnik notwendig, um sicher an die gewünschten Stellen im Baum in oft schwindelerregende Höhen zu gelangen. „Beim Eschentriebsterben sterben Bäume von der Spitze her ab und es bilden sich Totholzäste, die abgesägt werden müssen, damit sie keine Verletzungsgefahr für Badegäste darstellen. Vor allem ältere und größere Bäume müssen entsprechend begutachtet und gepflegt werden, um die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten“, erklärt Tobias Häfele vom Baumpflegeteam.