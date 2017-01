Natur, Klima, Mobilität: Rauch präsentiert Ziele

Eines seiner Kernthemen ist die Bahnhofsoffensive, für die das Land Vorarlberg die Mittel um zwei Millionen Euro aufgestockt hat. Rauch hebt in diesem Zusammenhang die aktuellen Entwicklungen um die Seestadt Bregenz hervor: Gerade deswegen müsse nun der Neubau des Bregenzer Bahnhofs vorangetrieben werden. Außerdem stehen die Bahnhöfe Rankweil, Götzis, Lustenau und Hard für 2017 auf dem Plan.

Außerdem soll der Komfort in den Zügen erhöht werden, zunächst durch WLAN, neue Sitze und Monitore mit Fahrgastinformationen. Abseits der Schiene sollen neue Elektrobusse kommen, vier neue Exemplare werden für das Jahr 2017 angeschafft. Außerdem soll das Radwegnetz weiter ausgebaut werden. So sollen der Radweg Schruns-Tschagguns, die neue Rad- und Fußwegbrücke in Dornbirn und die neue Unterführung bei der Nofler Brücke in Feldkirch heuer fertig werden. In ganz Vorarlberg soll zudem die Wegweisung verbessert werden.

Im Bereich Natur sollen sich künftig fünf regionale Gebietsmanager gemeinsam mit der Landesregierung für die Vorarlberger Europaschutzgebiete kümmern. 17 neue dieser Gebiete wurden seit Ende 2015 im Ländle nominiert.

(Red.)