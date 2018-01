Natter und Neuhold kürten sich zum Landesmeister

Die Biathletin Raphaela Natter vom SC Egg und Kombinierer Jan Neuhold vom SCU Hittisau kürten sich zu den Landesmeistern im Langlauf.

In Hittisau fanden die Landesmeisterschaften in der freien Technik in Hittisau bei idealen Bedingungen statt. Zugleich wurde auch ein Loipi-Bewerb als Einsteigerbiathlon für Kinder und Schüler durchgeführt. Die Jüngsten von Bambini bis U15 zeigten ihre Fähigkeiten im Skaten und Schießen am Luftdruck-Biathlonstand. Die zahlreichen Zuschauer konnten auf der toll präparierten Biathlonstrecke beim Hittisberg spannende Bewerbe mitverfolgen.

Im Anschluss an den Nachwuchs wurden dann die TeilnehmerInnen mit Massenstart auf die Loipe geschickt, welche über 5 bzw. 10 km in der Freien Technik um die Landesmeistertitel und Klassensiege kämpften.

Biathletin Raphaela Natter(SC Egg) sicherte sich bei den Damen vor Jasmina Kohler (WSV Schoppernau) und Pia Beer (SCU Hittisau) den Landesmeistertitel in der Freien Technik. Bei den Herren setzte sich der Nordische Kombinierer vom SCU Hittisau Jan Andre Neuhold in einem spannenden Zielsprint vor seinem Vereinskollegen Josef Lipburger durch. Die Bronzemedaille ging an Bernd Heidegger (SC Möggers).