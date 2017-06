Natter legt prächtiges Schiele-Verzeichnis vor

Es ist das sechste Werkverzeichnis des österreichischen Künstlers, “der neben Klimt aus heutiger Sicht der wichtigste ist, den dieses Land hervorgebracht hat”, so Natter gegenüber der APA. Dennoch ist es auch das sechste Werkverzeichnis Schieles, das ausschließlich von Privatleuten geschultert wurde – in diesem Fall Benedikt Taschen. Das bis dahin jüngste Verzeichnis stammte von Jane Kallir, Enkelin des Schiele-Sammlers Otto Kallir, aus dem Jahr 1990. “26 Jahre sind für die Schiele-Forschung eine Ewigkeit”, so Natter. “Es gab seither eine Flut von Ausstellungen und Publikationen, das große Thema Provenienz hat es damals in dieser Weise noch nicht gegeben.” Und: das erste Mal sind alle Werke in Farbe abgebildet.

Mehr als 600 Seiten wendet Natter auf und leistet dabei im Wesentlichen zweierlei: Die Abbildungen haben die Qualität einer Kunstmappe. Farbe war ihm “ein enormes Anliegen”, abgesehen von intensivem “Color-Management” und mehreren Durchgängen von Proofs setzte er sich auch mit dem Wunsch durch, die Papierarbeiten auf einer anderen, authentischeren Papieroberfläche zu drucken, die fast den Charakter eines Faksimile hat. Zweitens: Statt der zerstrittenen Schiele-Forschung eine weitere Position oben drauf zu setzen, wählte er den Zugang eines “räsonierenden” Verzeichnis und ging sowohl bei der Auswahl der Beiträge, als auch in der Darstellung der Deutungsgeschichte einen inklusiven Weg.

Er habe nicht nur die Wiener Interpretationsschule miteinbeziehen wollen, so Natter, sondern einen multiperspektivischen Ansatz gesucht. Internationale Kuratoren schreiben da also Seite an Seite etwa mit einem Diethard Leopold – Sohn des Wiener Schiele-Sammlers Rudolf Leopold – und beleuchten den Schaffensweg des “melancholischen Provokateurs” (ein Zitat von Elisabeth Leopold, mit der sich Natter, der als Direktor des Leopold-Museum 2013 im Konflikt um den damaligen Geschäftsführer Peter Weinhäupl zurückgetreten war, auch heute gut versteht).

“Er konnte sich am Vormittag vor den Spiegel stellen und sich als eitler Geck porträtieren und sich am Nachmittag vor denselben Spiegel stellen und sich dabei innerlich wie äußerlich völlig entblößen”, erklärt Natter sein Bild des Künstlers. Existenzialist, aber nicht Opfer, sondern immer auch Spieler mit dem Betrachter. Mit einer “Unerschöpflichkeit der Pose” und einer performativen Inszenierungsgabe, “die ihn heute so aktuell macht wie wenige Künstler”. Nicht von ungefähr seien gerade viele Künstler unserer Gegenwart Schiele-Sammler, verweist Natter etwa auf Popikone Madonna, die er einmal durch das Leopold Museum führte.

Für Sammler zentral ist freilich nicht zuletzt die Frage, welche Gemälde durch das Verzeichnis in den Status eines Schiele erhoben werden – und welche nicht. Natter hat durch Auswertungen von Dokumenten und Briefen in der Schiele-Datenbank sechs bisher übersehene Gemälde entdeckt, darunter eine fünfte Wachau-Ansicht, deren Existenz belegbar ist, auch wenn wir nicht wissen, wie sie aussieht. Auch eine Abschreibung nahm er vor, ein spätes Werk, an dem schon in Kallirs Verzeichnis von 1990 Zweifel angemeldet wurden.

Vorsicht sei auch bei jenen Werken geboten, die Schiele bei seinem überraschenden Tod durch die spanische Grippe im Jahr 1918 unvollendet zurückgelassen hat. “In etlichen Fällen wurde daran noch weitergearbeitet.” Insgesamt drei Jahre Arbeit steckte Natter in den Band. Er sei aber vorgewarnt gewesen, immerhin legte er im Jahr 2012 auch den XXL-Klimt bei Taschen vor. Beide wurden soeben von “Le Monde” als Kunst-Fibeln für den Sommergenuss empfohlen.

