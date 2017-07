Mehr als 500 Soldaten aus sechs NATO-Staaten sind in Tschechien im Einsatz, um an der jährlichen Flugabwehrübung “Tobruq Legacy 2017” teilzunehmen. Ziel sei es, das Zusammenspiel der Bündniseinheiten aus Ost-Mittel-Europa, Großbritannien und den USA zu verbessern, teilte eine Sprecherin der Flugabwehrraketentruppen im südböhmischen Strakonice am Montag mit.

Ein wichtiger Teil des zweiwöchigen Programms in Südböhmen sei der Abschuss von Luftabwehrraketen kurzer Reichweite. Weitere Teile der Übung mit insgesamt 1.700 Beteiligten finden in Litauen und Rumänien statt. Der Name soll an die alliierte Entsatzoperation für die belagerte nordafrikanische Stadt Tobruk (Libyen) im Zweiten Weltkrieg erinnern. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken