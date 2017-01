NATO-Soldaten brachen nach Litauen auf

Verabschiedung der Soldaten nach Litauen - © APA (dpa)

Die NATO rüstet im Baltikum auf. Zur militärischen Abschreckung Russlands ziehen die ersten Truppen nach Litauen. 500 Soldaten wurden am Donnerstag im bayerischen Oberviechtach mit einem feierlichen Appell verabschiedet – 450 von der deutschen Bundeswehr, 50 aus Belgien und den Niederlanden. Die Panzergrenadiere werden in den nächsten Wochen in die frühere Sowjetrepublik verlegt.