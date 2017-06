NATO-Partner erhöhen Verteidigungsausgaben um 4,3 Prozent

Ausgabentrend für NATO zeigt nach oben - © APA (AFP/Belga)

Nach jüngsten Schätzungen der NATO werden die europäischen Alliierten und Kanada 2017 rund zwölf Milliarden US-Dollar (10,64 Mrd. Euro) mehr für Verteidigung ausgeben als im Vorjahr. Dies entspricht einem Plus von 4,3 Prozent. Es sei das dritte Jahr in Folge mit Fortschritten bei den Verteidigungsausgaben, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel.