NATO-Manöver in Litauen mit rund 5.300 Soldaten

Knapp 5.300 Soldaten aus zehn NATO-Ländern haben am Montag ein Militärgroßübung in Litauen begonnen. Mit dem Manöver “Iron Wolf 2017” (Eiserner Wolf) soll dem Verteidigungsministerium in Vilnius zufolge die Einsatzbereitschaft des in dem Baltenstaat stationierten NATO-Bataillons überprüft werden.