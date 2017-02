NATO macht höhere Verteidigungsausgaben zur Priorität

Stoltenberg will faire Lastenverteilung - © APA (AFP)

Nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump macht die NATO höhere Verteidigungsausgaben zur Priorität. Eine faire Lastenteilung im Bündnis stehe “an der Spitze unserer Agenda”, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag in Brüssel. “Wichtigste Sache” sei, dass die Verbündeten ihre Verteidigungsausgaben erhöhten und in dieser Frage “liefern”.