Nationalteams setzen auf Wälder-Power

Für das U19 Trainingslager und Vier-Nationen-Turnier haben sich gleich zwei Spieler aus der Wälder Kampfmannschaft qualifizieren können. Verteidiger Jonas Kofler und Stürmer Lucas Haberl sind in Sanok gegen Polen, Ungarn und Tschechien im Einsatz. Beide haben während der laufenden Saison Spiele für den ECB bestritten und machen seit vergangenem Herbst große Fortschritte. Lucas Haberl gelang es für die Wälder sogar zwei Tore in der Sky Alps Hockey League zu erzielen.

Philipp Pöschmann wurde im vergangenen Dezember zum U20 Nationalteam einberufen. Der gebürtige Wiener erzielte ein Tor gegen Kasachstan und legte in der IIHF WM der Division1 gleich vier Mal vor, unter anderem beim 3:0 Sieg gegen Deutschland. In der Sky Alps Hockey League kam Pöschmann bereits auf 23 Einsätze und sammelte dabei 2 Scorerpunkte. Er war bei der U20 WM zudem der einzige Vertreter der österreichischen Teams aus der SkyAHL.

Christoph Duller feierte in diesen Tagen sein Debut beim A-Nationalteam. Der Verteidiger steht derzeit beim Rekordmeister KAC unter Vertrag, war in der Saison 2015/16 aber noch fester Bestandteil des INL Kaders der Wälder. Duller brachte es bei seinen 41 Einsätzen auf 7 Tore und 13 Assists. Der 22 Jährige war durch seine harte Arbeit in der defensiven Zone stark am späteren INL Meistertitel beteiligt.