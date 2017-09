“Nationalsozialismus hat man in Vorarlberg lange verdrängt”

Der Begeisterte Mountenbikefahrer und Abgeordnete zum Nationalrat hat sich mit Franz Lutz auf den Weg auf die Hohe Kugel gemacht. Während dem Aufstieg spricht Harald Walser über harte Verhandlungen in der Politik, Hobbys und Familie. Er habe zwar im Fußball oft harte Verhandlungen geführt, was er aber bei den Verhandlungen zur Gemeinsamen Schule erlebt hat suche seines gleichen. Die ÖVP war “Pickelhart”, so Walser. Ausserdem plaudert er über Gefechte mit der FPÖ, den Klimawandel und weitere Grüne Themen.

(Ländle TV)