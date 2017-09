Nationalratswahlen am 15. Oktober 2017

In Vandans haben sie die Möglichkeit, ihre Wahl von 8 bis 12 Uhr zu treffen. Wie schon bei vergangenen Wahlen befindet sich das Wahllokal in der Rätikonhalle Vandans. Wahlberechtigt sind Österreichische Staatsbürger ab 16 Jahren.

Sollten Sie am Wahltag verhindert sein, so haben Sie die Möglichkeit der Briefwahl. Wahlkarten können ab sofort, bis Mittwoch, den 11. Oktober 2017, schriftlich oder über www.wahlkartenantrag.at angefordert werden, telefonische Anforderungen dürfen nicht angenommen werden. Bis Freitag, den 13. Oktober 2017, 12 Uhr, können Wahlkarten persönlich in der Bürgerservice-Stelle der Gemeinde Vandans beantragt und abgeholt werden.

Laut Information des BMI werden die Wahlunterlagen bis zum 10. September 2017 an die Gemeindewahlbehörde verschickt. Ab dem Tag der Zustellung werden bereits beantragte Wahlkarten durch das Gemeindeamt Vandans versendet.

Die wahlkabine.at ist seit 4. September wieder online und kann eine Entscheidungshilfe führ ihre Wahl sein.