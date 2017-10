Nationalratswahl 2017: Der Wahl-Sonntag live auf VOL.AT

Am Sonntag, 15. Oktober 2017, wählt Österreich einen neuen Nationalrat. Wer wird neuer Bundeskanzler? Christian Kern, Sebastian Kern oder Heinz Christian Strache kämpfen bis zur letzten Minute um Stimmen. Einer dieser drei Kandidaten wird zum neuen Bundeskanzler gewählt werden. Wir berichten bereits am Vormittag live aus Vorarlberg und werden Sie auch über die Entwicklungen in den anderen österreichischen Bundesländern informieren.

Ihr Wahlprogramm auf VOL.AT am Sonntag

Alle News im Liveticker ab 7 Uhr

– Bilder, Videos, Stimmen: Stimmabgaben in Vorarlberg

– Wie sieht es vor den Wahl-Lokalen aus?

– Was passiert in den anderen Bundesländern

Ab 16 Uhr: Livestream aus Wien

– In Koopeartion mit den Bundesländerzeitungen auf VOL.AT: LIVE aus der internationalen Wahlzentrale in der Wiener Hofburg.

– Wahlkampf und Kandidaten-Analyse

– Interviews mit Spitzenkandidaten wie Christian Kern, Sebastian Kurz, HC Strache und Experten

– Runde der Chefredakteure u.a. mit Gerold Riedmann (VN), Rainer Nowak (Die Presse), Hubert Patterer (Kleine Zeitung) sowie von Tiroler Tageszeitung, OÖN und Salzburger Nachrichten

Erste Hochrechnung und Prognosen ab 17 Uhr live auf VOL.AT

Alle News zur Nationalratswahl im Liveticker