Nationalratspräsidentin Bures bei Begräbnis von Ari Rath

Bures vertritt Österreich in Israel - © APA (Archiv)

Nationalratspräsidentin Doris Bures wird laut Parlamentskorrespondenz am Montag am Begräbnis des früheren Chefredakteurs und Herausgebers der “Jerusalem Post”, Ari Rath, in Israel teilnehmen. Rath wird im Kibbutz Giv’at Ha’Shlosha bestattet. Rath war Freitagfrüh 92-jährig in Wien gestorben.